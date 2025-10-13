Популярни
Вашингтон победи Рейнджърс в мач със само един гол

  • 13 окт 2025 | 05:46
  • 214
  • 0
Отборът на Вашингтон Кепиталс победи тима на Ню Йорк Рейнджърс с минималното 1:0 в единствения мач тази нощ от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

Така и двата отбора имат по четири точки, като столичани са с две победи и една загуба, докато нюйоркчани са с две победи и две загуби. И двата отбора се намират в Столичната дивизия, като победителите са на второ място, а загубилите – на четвърто. Лидер в дивизията е Каролина Хърикейнс с четири точки и две победи в два мача.

Иначе единственият гол падна в 13:47 минута на втората третина на двубоя, когато се разписа канадският нападател Антони Бовилие. Това бе и неговият първи гол този сезон, като той си изкара и едно двуминутно наказание за задържане със стик. Санкционирани още бяха и неговият съотборник Том Уилсън, както и Джей Ти Милър от Ню Йорк Рейнджърс.

Следващият мач на Вашингтон Кепиталс е на 15-и октомври (сряда) от 2:00 часа българско време срещу Тампа Бей Лайтнинг. В същия ден и час Ню Йорк Рейнджърс ще приеме участника във финалната серия от последните два сезона Едмънтън Ойлърс.

