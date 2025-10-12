"Бистришките тигри" елиминираха Локо (ГО) и отпразнуваха подобаващо успеха

Витоша (Бистрица) сътвори една от изненадите във втория предварителен кръг на Sesame Купа на България, след като победи с 2:1 петия във Втора Лига Локомотив (Горна Оряховица) и по този начин го елиминира от надпреварата.
"Бистришките тигри" откриха резултата три минути преди края на редовното време. Малко по-късно, в 94-ата минута, Любомир Сарафски подпечата успеха, след като майсторски преодоля вратаря на гостите чрез диагонален шут.
Георги Колев върна един гол в 96-ата минута, но Локо нямаше време за повече и отпадна от турнира за Купата.
След срещата Витоша отпразнува подобаващо успеха.
Следващият съперник на бистричани ще е отборът на Берое, а срещата отново ще се играе в Бистрица.
Витоша (Бистрица) 2:1 Локомотив (ГО)
1:0 (87)
2:0 Любомир Сарафски (90+4)
2:1 Георги Колев (90+6)