"Бистришките тигри" елиминираха Локо (ГО) и отпразнуваха подобаващо успеха

Витоша (Бистрица) сътвори една от изненадите във втория предварителен кръг на Sesame Купа на България, след като победи с 2:1 петия във Втора Лига Локомотив (Горна Оряховица) и по този начин го елиминира от надпреварата.

"Бистришките тигри" откриха резултата три минути преди края на редовното време. Малко по-късно, в 94-ата минута, Любомир Сарафски подпечата успеха, след като майсторски преодоля вратаря на гостите чрез диагонален шут.

Георги Колев върна един гол в 96-ата минута, но Локо нямаше време за повече и отпадна от турнира за Купата.



След срещата Витоша отпразнува подобаващо успеха.

Следващият съперник на бистричани ще е отборът на Берое, а срещата отново ще се играе в Бистрица.

Витоша (Бистрица) 2:1 Локомотив (ГО)



1:0 (87)

2:0 Любомир Сарафски (90+4)

2:1 Георги Колев (90+6)