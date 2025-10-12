Популярни
  Sportal.bg
  2. Витоша (Бистрица)
  3. Кристиян Узунов: Моите момчета изпълниха всички тактически указания

Кристиян Узунов: Моите момчета изпълниха всички тактически указания

  • 12 окт 2025 | 19:01
  • 362
  • 0

Наставникът на Витоша (Бистрица) Кристиян Узунов беше доволен от представянето на тима си и елиминирането на Локомотив (Горна Оряховица) от турнира за Купата на България.

„Изключително съм доволен от победата. Искам да поздравя двата отбора. Моите момчета изпълниха всички тактически указания. Почти през целия мач имахме контрол над срещата. В следващия кръг ни очаква Берое. Тази купа е престиж. Югозападната група се приближава доста до професионалния футбол. В момента се представяме добре и водим редовен тренировъчен процес. Отговорихме на темпото, което отборът от Втора лига ни предостави“, сподели Узунов пред Sportal.bg.

