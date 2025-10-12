Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спортният директор на Миньор: Целта ни е да се класираме в топ четири в края на сезона

Спортният директор на Миньор: Целта ни е да се класираме в топ четири в края на сезона

  • 12 окт 2025 | 17:54
  • 462
  • 0


Миньор 2015 приема Академик Бултекс 99 в зала „Борис Гюдеров“ в Перник утре, в мач от втория кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а преди това спортно-техническият директор на клуба Деан Кирилов говори пред медиите.

"Тази година нашият отбор е добре стикован и с добри играчи. Целта ни е да се класираме в топ четири в края на сезона. Затова във всяко домакинство и във всеки мач нашият състав излиза за победа“, коментира още той.

Кирилов подчерта, че след редицата контузии, които състезателите имаха по време на подготвителния период, те вече са напълно отминали. Игор Кесар е почти възстановен и ще вземе участие в утрешния мач.

"Приканваме всички зрители и любители на спорта да подкрепят пернишкия отбор. Нека напълним залата и покажем мощно присъствие, за да докажем за пореден път, че в Перник има достойна публика, защото отборът заслужава голяма подкрепа", допълни още Деан Кирилов.

Както преди всяко първо домакинство и откриване на сезона, домакините от Перник са се подготвили с програма, която включва изпълнения на местен танцов ансамбъл. По традиция малкият Никола Валентинов ще изпълни акапелно химна на Република България.

