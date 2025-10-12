Популярни
  • 12 окт 2025 | 13:57
  • 265
  • 0
Експресна и зрелищна победа за Джарон Енис във Филаделфия

Дарон Енис (с прякор Бутс) се нуждаеше от само 1 минута и 58 секунди, за да приключи с подценявания Уисма Лима в събота вечер и да спечели временната титла на WBA в категория „свръхполусредна“ (до 70 кг). Това бе официалният дебют на бившия обединен шампион в полусредна категория в новото тегло.

Бутс очевидно е усещал как ще протече този бой, след като избра песента на кеч легендата Гробаря за излизането си към ринга в „Уелс Фарго Сентър“, Филаделфия, САЩ. Зловещият звук на камбаната, който отекна в залата, се оказа предвестник на това, което щеше да последва само минути по-късно.

„Знаех какво ще стане“, каза Енис след мача, когато го попитаха дали е изненадан колко силен се чувства след преминаването нагоре. „Колкото повече качвах килограми, толкова по-силен се чувствах. Биех се на 147 паунда почти през цялата си професионална кариера. Започнах още на 141, така че дълго време бях прекалено лек. Просто беше време да продължа напред.“

Енис (вече 35 победи, 0 загуби, 31 нокаута) започна внимателно – пусна няколко леки джаба, за да провери реакцията на левичаря Лима (роден в Ангола, но живеещ в Португалия). След това, усещайки момента, смени стойката си на левичарска и нанесе ляв ъперкът, който разклати Лима, последван от още два удара, които го свалиха на пода.

Лима успя да се изправи преди отброяването да свърши, но беше напълно неспособен да се защитава. Енис го атакува с нова буря от удари, които отново го събориха. След второто преброяване Лима отново стана, но залитна към неутрален ъгъл, където Енис го притисна и нанесе жестока серия, докато противникът буквално се сгромоляса под собствената си тежест. В този момент ъгълът на Лима хвърли кърпата, почти едновременно с решителния жест на рефера Шон Кларк, който прекрати боя.

Тази победа беше силен и ясен сигнал към цялата дивизия до 70 кг. Енис, който през април нокаутира Еймантас Станёнис, за да обедини титлите на IBF и WBA, реши да се качи в нова категория, където, както сам призна, се чувства много по-силен, след като вече не се изтощава, за да свали трите допълнителни килограма.

Загубата прекъсна серията от четири поредни победи на Лима, който до този момент беше в Топ 15 на ранглистите на IBF, WBA и WBC в категория до 70 кг.

