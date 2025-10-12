Популярни
Гретчен Уолш постави нов световен рекорд на 50 метра бътерфлай

  • 12 окт 2025 | 12:22
  • 206
  • 0
Американката Гретчен Уолш постави нов световен рекорд на 50 метра бътерфлай в малък басейн.

На първия етап от Световната купа по плуване на ФИНА в Кармел (Индиана, САЩ) Уолш постигна време от 23:72 секунди. Предишният световен рекорд беше поставен също от нея на Световното първенство в малък басейн в Будапеща през декември 2024 година - 24:02 секунди.

22-годишната Уолш спечели два златни и два сребърни медала на Олимпийските игри в Париж 2024. Тя има също 11 златни отличия от Световни първенства, седем от които на малък басейн.

На Световното първенство през 2024-а в Будапеща Уолш постави 11 световни рекорда на различните дистанции, включително и при щафетите.

