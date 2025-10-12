Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Легенда на BJJ дебютира зрелищно в UFC

Легенда на BJJ дебютира зрелищно в UFC

  • 12 окт 2025 | 09:36
  • 277
  • 0
Легенда на BJJ дебютира зрелищно в UFC

Легендата на бразилското жиу-жицу Бия Мескита официално дебютира в UFC.

На UFC Fight Night 261 в Рио Мескита (6-0 MMA, 1-0 UFC) остави ярка следа още с първата си поява в организацията, след като доминира Ирина Алексеева (5-4 MMA, 1-3 UFC) и я победи със задушаваща техника (rear-naked choke) във втория рунд.

34-годишната Мескита потърси финиша още от първия гонг. Въпреки че е 24-кратна световна шампионка по жиу-жицу при черни колани, тя реши първоначално да демонстрира своите умения в стойка, преди да пренесе боя на земята. Там Мескита заключи Алексеева в контролирана позиция („gift wrap“) и нанесе тежки удари от горе, които разкървавиха Руската Ронда и почти доведоха до прекратяване още в първия рунд.

Алексеева успя да оцелее до края на рунда, но във втория след само едно събаряне и няколко прехода Мескита заключи задушаващата хватка и принуди съперничката си да се предаде.

Мескита все още не е стигала до трети рунд в шестте си професионални ММА двубоя. Преди да подпише с UFC, тя спечели титлата на LFA в категория „петел“ при жените, което ѝ отвори вратите към най-голямата бойна организация в света.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Над 300 състезатели участват в международния турнир по карате за купа „Плевен“

Над 300 състезатели участват в международния турнир по карате за купа „Плевен“

  • 11 окт 2025 | 18:34
  • 599
  • 0
Шест златни шампионски колана на боксовия турнир за ученици “Купа Левски“

Шест златни шампионски колана на боксовия турнир за ученици “Купа Левски“

  • 11 окт 2025 | 16:45
  • 2161
  • 0
Над 60 състезатели от 12 клуба участват в лагера на националния отбор по карате в Дряново

Над 60 състезатели от 12 клуба участват в лагера на националния отбор по карате в Дряново

  • 11 окт 2025 | 12:37
  • 343
  • 0
Четири медала за България от Световното първенство по борба за ветерани в Унгария

Четири медала за България от Световното първенство по борба за ветерани в Унгария

  • 11 окт 2025 | 08:43
  • 3399
  • 0
Националите по бокс и Рой откриха турнира за "Купа Левски"

Националите по бокс и Рой откриха турнира за "Купа Левски"

  • 10 окт 2025 | 17:58
  • 1388
  • 0
Александър Александров: При нас целите винаги са високи

Александър Александров: При нас целите винаги са високи

  • 10 окт 2025 | 17:04
  • 785
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 241871
  • 778
Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

  • 12 окт 2025 | 02:24
  • 28825
  • 102
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 21113
  • 94
И без звездите си Испания наказа и Грузия

И без звездите си Испания наказа и Грузия

  • 11 окт 2025 | 23:39
  • 27876
  • 3
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

  • 12 окт 2025 | 00:18
  • 23656
  • 21
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 4253
  • 0