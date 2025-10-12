Легенда на BJJ дебютира зрелищно в UFC

Легендата на бразилското жиу-жицу Бия Мескита официално дебютира в UFC.

When your opponent forces you to choke your Own Self is crazy Work 😭 #ufcrio



Bia Mesquita vs Irini Alekseeva 🦾 pic.twitter.com/FCCyivd7Bb — MMA Homie Podcast (@theMMAhomies) October 11, 2025

На UFC Fight Night 261 в Рио Мескита (6-0 MMA, 1-0 UFC) остави ярка следа още с първата си поява в организацията, след като доминира Ирина Алексеева (5-4 MMA, 1-3 UFC) и я победи със задушаваща техника (rear-naked choke) във втория рунд.

"I know jiu-jitsu is my main thing, but I'm proving that I'm going to be a complete athlete"



Bia Mesquita (@biamesquitajj) talks getting a big debut win in her hometown At #UFCRio, and her plans to make moves in the division ⤵️ — UFC News (@UFCNews) October 11, 2025

34-годишната Мескита потърси финиша още от първия гонг. Въпреки че е 24-кратна световна шампионка по жиу-жицу при черни колани, тя реши първоначално да демонстрира своите умения в стойка, преди да пренесе боя на земята. Там Мескита заключи Алексеева в контролирана позиция („gift wrap“) и нанесе тежки удари от горе, които разкървавиха Руската Ронда и почти доведоха до прекратяване още в първия рунд.

Алексеева успя да оцелее до края на рунда, но във втория след само едно събаряне и няколко прехода Мескита заключи задушаващата хватка и принуди съперничката си да се предаде.

Мескита все още не е стигала до трети рунд в шестте си професионални ММА двубоя. Преди да подпише с UFC, тя спечели титлата на LFA в категория „петел“ при жените, което ѝ отвори вратите към най-голямата бойна организация в света.