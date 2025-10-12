Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
Нова тежка вечер в UFC за любимка на феновете

  • 12 окт 2025 | 09:15
  • 346
  • 0
Любимката на феновете Каролина Ковалкиевич имаше тежка вечер на вражеска територия по време на UFC Fight Night 261.

В среща от подгряващата карта в Рио де Жанейро Ковалкиевич (16-10 MMA, 9-10 UFC) беше спряна с технически нокаут в третия рунд (2:56), след като Юлия Поластри (14-5 MMA, 2-2 UFC) я засипа с порой от удари, довели до TKO — прекратяване, докато полската бивша претендентка още стоеше на крака.

Поластри изглеждаше по-добрата още от самото начало. Тя беше близо до приключване на боя както в първия, така и във втория рунд, но в третия успя окончателно да затвори мача след хайкик и серия тежки попадения.

Главният рефер Марк Годард прекрати двубоя, след като Ковалкиевич спря да се защитава адекватно.

39-годишната полякиня вече е в серия от три поредни загуби. Въпреки това в миналото тя е доказвала, че може да се върне — след пет последователни поражения, Ковалкиевич тогава успя да направи впечатляващо завръщане с четири поредни победи.

27-годишната Поластри, от своя страна, се възстанови след загубата си през март от Лупи Годинес с единодушно съдийско решение и показа, че продължава да се развива стабилно в категорията.

