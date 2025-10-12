Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Пети медал за българските ветерани на Световното по борба

Пети медал за българските ветерани на Световното по борба

  • 12 окт 2025 | 08:52
  • 297
  • 0
Пети медал за българските ветерани на Световното по борба

Стоян Димов донесе пети медал за ветераните от Световното първенство по борба в Татабаня (Унгария).

Българинът спечели бронзовото отличие след успех над американеца Томас Едвин Дорау с 6:2 в категория до 78 килограма на класическия стил, дивизия Д (56-60 години).

Димов стигна до полуфиналите, където загуби от бъдещия шампион Николай Грицай (UWW) с 0:9, а преди това записа победа с туш над Мика Синконен (Финландия) и Ласло Фолди (Унгария) с 3:1.

Медали за българския тим спечелиха още Ремзи Осман (62 кг),  който взе титла в свободния стил, Васил Атанасов (62 кг) се окичи със сребро при класиците, а бронз взеха Николай Георгиев (70 кг), Красимир Ганев (88 кг), а сега и Стоян Димов (78 кг) при класиците, съобщават от БФ Борба.

