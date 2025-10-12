Резултати от НХЛ

В нощта на 11-ти срещу 12-ти октомври (събота срещу неделя) се изиграха цели 16 мача от редовния сезон в НХЛ на САЩ и Канада.

Първите два мача стартираха в рамките на старото денонощие. Ето как завършиха те:

Уинипег Джетс - Лос Анджелис Кингс 3:2 (1:0 1:2 1:0)

Калгари Флеймс - Сент Луис Блус 2:4 (1:0 1:2 0:2)

Останалите срещи се изиграха след полунощ. Ето какви крайни резултати се получиха в тях:

Бостън Бруинс - Бъфало Сейбърс 3:1 (1:0 1:0 1:1)

Детройт Ред Уингс - Торонто Мейпъл Лийфс 6:3 (0:2 3:0 3:1)

Каролина Хърикейнс - Филаделфия Флайърс 4:3 (краен резултат); 3:3 в редовното време (0:1 3:1 0:1); 1:0 след продължение.

Ню Йорк Айлъндърс - Вашингтон Кепитълс 2:4 (0:2 1:2 1:0)

Питсбърг Пенгуинс - Ню Йорк Рейнджърс 1:6 (0:1 1:3 0:2)

Тампа Бей Лайтнинг - Ню Джърси Девилс 3:5 (0:3 2:0 1:2)

Флорида Пантърс - Отава Сенатърс 6:2 (2:1 2:0 2:1)

Чикаго Блекхоукс - Монреал Канейдиънс 2:3 (0:0 2:2 0:1)

Минесота Уайлд - Кълъмбъс Блу Джакетс 4:7 (0:1 2:2 2:4)

Нашвил Предейтърс - Юта Мамът 2:3 (краен резултат); 2:2 (1:1 0:1 1:0) в редовното време; 0:1 след продължение.

Колорадо Аваланч - Далас Старс 5:6 (краен резултат); 4:4 (0:1 2:2 2:1) в редовното време и след продължение; 1:2 след дузпи

Едмънтън Ойлърс - Ванкувър Канъкс 3:1 (0:0 2:0 1:1)

Сан Хосе Шаркс - Анахайм Дъкс 6:7 (краен резултат); 6:6 (2:2 3:2 1:2) в редовното време; 0:1 след продължение.

Сиатъл Кракен - Вегас Голдън Найтс 2:1 (краен резултат); 1:1 (0:0 1:0 0:1) в редовното време; 1:0