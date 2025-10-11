Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Деян Михайлов завърши на 21-о място при юношите на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Абу Даби

Деян Михайлов завърши на 21-о място при юношите на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Абу Даби

  • 11 окт 2025 | 19:35
  • 191
  • 0
Деян Михайлов завърши на 21-о място при юношите на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Абу Даби

Деян Михайлов завърши на 21-о място при юношите в турнира по фигурно пързаляне Гран При в Абу Даби (ОАЕ).

Българинът събра сбор от 135.07 точки. Възпитаникът на клуб "Танци на лед Денкова-Стависки" и Андрей Лутай показа повече увереност във волната програма, в която е 17-и. Той беше 22-и след кратката програма с 38.22 точки.

Първото място в крайното класиране зае Лучиус Казанески (САЩ) с 219.63 точки. Среброто взе представителят на Белгия Денис Круглов с 218.19, а трети еСена Такахаши (Япония) с 216.72.

При девойките Лиа Любенова се нареди 22-а.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Александра Фейгин е с контузия на ръката

Александра Фейгин е с контузия на ръката

  • 11 окт 2025 | 14:18
  • 2153
  • 0
Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на СК по шорттрек в Монреал

Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на СК по шорттрек в Монреал

  • 11 окт 2025 | 12:05
  • 765
  • 0
Лиа Любенова с най-добро лично постижение на турнира Гран При за девойки в Абу Даби

Лиа Любенова с най-добро лично постижение на турнира Гран При за девойки в Абу Даби

  • 11 окт 2025 | 01:27
  • 1105
  • 1
Микаела Шифрин влиза в новия сезон с положителна нагласа

Микаела Шифрин влиза в новия сезон с положителна нагласа

  • 10 окт 2025 | 13:14
  • 583
  • 1
Питсбърг развали дебюта на първия избор в драфта на НХЛ

Питсбърг развали дебюта на първия избор в драфта на НХЛ

  • 10 окт 2025 | 12:00
  • 508
  • 0
Далас победи Уинипег въпреки хеттрик на Кайл Конър

Далас победи Уинипег въпреки хеттрик на Кайл Конър

  • 10 окт 2025 | 11:35
  • 913
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 6038
  • 9
Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 17536
  • 21
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 37278
  • 18
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 51454
  • 105
Играят се два двубоя от световните квалификации, Холанд пропусна два пъти една и съща дузпа, но вкара от игра

Играят се два двубоя от световните квалификации, Холанд пропусна два пъти една и съща дузпа, но вкара от игра

  • 11 окт 2025 | 18:59
  • 11080
  • 1
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 39427
  • 96