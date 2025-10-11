Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

Финикс Сънс надви Бруклин Нетс със 132:127 след продължение в контрална среща преди старта на новия сезон в НБА. Освен с равностойна игра, двубоят ще се запомни и с куриозен момент, в който в рамките на около половин минута "Слънцата" взеха общо 6 поредни борби в нападение, но и пропуснаха цели 5 последователни стрелби от зоната за три точки, или както американците обичат да казват - 5 поредни "тухли". Шестата офанзивна борба пък бе последвана от грешка, с която от Финикс предадоха притежанието на топката на съперника си. Всичко това се случи в самия край на третата четвърт.

Вижте куриозната ситуация ТУК!

Снимки: Gettyimages