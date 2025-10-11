Шест златни шампионски колана на боксовия турнир за ученици “Купа Левски“

Шест златни шампионски колана радват участниците в първия Национален боксов турнир за ученици „Купа Левски“. Съревнованието се организира от Боксов клуб „Левски“ със съдействието и под патронажа на Българската федерация по бокс и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, като в него участват деца от 12 до 14 години от 25 боксови клуба от цялата страна.

Шестте колана са притежание на три от звездите на Боксов клуб „Левски“. Два от тях са на Борислав Велев-Рой, който е бивш интернационален шампион на WBC Youth и носител на пояса на престижната българска организация MaxFight. Други два са на действащия световен шампион на UBO в супер средна категория и Шампион на България за професионалисти Владимир Георгиев. Останалите два са на бившия световен шампион на UBO Йосиф Панов. Те са за UBO световна титла в полусредна категория и UBO интернационална. Престижните трофеи на златните момчета на Боксов клуб „Левски“ са изложени на импровизирана „трибуна на славата“ в залата по бокс на Национален спортен комплекс „Диана“ в София, където се провежда „Купа Левски“.

Първият национален турнир за ученици беше открит в петък, 10 октомври, на официална церемония с участието на министъра на младежта и спорта Иван Пешев, президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински, старши треньора и шампионите на Боксов клуб „Левски“, както и треньора и част от златните момчета на националния отбор по бокс.