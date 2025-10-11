Популярни
»
Йордан Минчев вкара 14 точки при победа на Кемниц

  • 11 окт 2025 | 13:16
  • 283
  • 0
Йордан Минчев вкара 14 точки при победа на Кемниц

Баскетболният национал Йордан Минчев изигра нов отличен мач за германския Кемниц при победата със 111:88 срещу гостуващия Лудвигсбург в двубой от четвъртия кръг в местното първенство. Кемниц записа трети пореден успех и събра актив 3-1 в шампионата.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство в турнира Еврокъп

Най-резултатен за победата на Кемниц беше Амаду Соу, който завърши с 28 точки и 5 борби.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои гостуването на Бешикташ (Турция) в турнира Еврокъп на 15 октомври. Следващият мач за тима в първенството ще бъде на 26 октомври като гост на Бамберг.

