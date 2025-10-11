Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Над 60 състезатели от 12 клуба участват в лагера на националния отбор по карате в Дряново

Над 60 състезатели от 12 клуба участват в лагера на националния отбор по карате в Дряново

  • 11 окт 2025 | 12:37
  • 181
  • 0
Над 60 състезатели от 12 клуба участват в лагера на националния отбор по карате в Дряново

Над 60 състезатели от 12 клуба от всички възрасти (от мъже и жени до деца до 14 години) участват в лагера на националния отбор по карате, който се провежда в Дряново.

Тренировките започнаха в петък и ще продължат до неделя като състезателите ще имат възможност да подобрят техническите си умения на ката и на кумите, а в заниманията участват треньорите Бояна Стефанова, Стоян Димов, Теодор Тодоров и Николай Цанев.

Лагерът се провежда дни преди старта на първата фаза на Световното първенство в Париж следващата седмица, като целта е българските представители да бъдат подготвени максимално добре за квалификацията, а младите национали да могат да тренират заедно с мъжете и жените и да се осигури приемственост в националния тим.

"Посоката е зададена, целта е ясна! Това е бъдещето не само на националния отбор, а и на каратето в България", коментира президентът на БНФК Николай Цанев в Инстаграм.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Четири медала за България от Световното първенство по борба за ветерани в Унгария

Четири медала за България от Световното първенство по борба за ветерани в Унгария

  • 11 окт 2025 | 08:43
  • 981
  • 0
Националите по бокс и Рой откриха турнира за "Купа Левски"

Националите по бокс и Рой откриха турнира за "Купа Левски"

  • 10 окт 2025 | 17:58
  • 905
  • 0
Александър Александров: При нас целите винаги са високи

Александър Александров: При нас целите винаги са високи

  • 10 окт 2025 | 17:04
  • 711
  • 0
Джудистът Тома Никифоров спечели белгийския “Трейтърс”

Джудистът Тома Никифоров спечели белгийския “Трейтърс”

  • 10 окт 2025 | 16:28
  • 1257
  • 0
Тайсън за идеята за ММА кариера: Най-големите бойци на UFC не могат да се мерят с хонорарите ми

Тайсън за идеята за ММА кариера: Най-големите бойци на UFC не могат да се мерят с хонорарите ми

  • 10 окт 2025 | 15:44
  • 1291
  • 1
Оливейра и Гамрот в категория за UFC Рио

Оливейра и Гамрот в категория за UFC Рио

  • 10 окт 2025 | 15:35
  • 553
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 23213
  • 60
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 17718
  • 57
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 4570
  • 1
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 2051
  • 0
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 4295
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 4047
  • 0