  3. Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

  • 11 окт 2025 | 18:27
Страхиня Йокич, брат на суперзвездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич, получи едногодишна условна присъда за участието си в инцидент с фен по време на мач на "Златните буци" срещу Лос Анджелис Лейкърс през април 2024 г. Двубоят завърши с победа за Денвър със 101:99.

Инцидентът, заснет на видео, се разигра на трибуните, където Страхиня Йокич е видян да напада физически зрител. Въпреки че първоначално беше изправен пред по-сериозни обвинения, той постигна споразумение със съдебните власти, признавайки се за виновен по обвинения в неподчинение и нарушаване на лично пространство.

Снимки: Imago

