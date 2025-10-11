Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Лас Вегас Ейсес спечели титлата в Женската НБА за трети път в последните четири години

Лас Вегас Ейсес спечели титлата в Женската НБА за трети път в последните четири години

  • 11 окт 2025 | 10:00
  • 250
  • 0
Лас Вегас Ейсес спечели титлата в Женската НБА за трети път в последните четири години

Отборът на Лас Вегас Ейсес спечели третата си титла в женската НБА за последните четири години, след като победи Финикс Меркюри с 97:86 в четвъртия мач от финалите.

Ейсес, водени от Ей'Джа Уилсън, надделя над Меркюри с 4:0 успеха в първия финал на ЖНБА в историята на лигата, в който се игра до седем мача, след като преди това победиха Индиана Фийвър и Сиатъл Сторм в плейофите.

Уилсън, която спечели наградата за най-полезен играч (МВП) през редовния сезон, отбеляза 31 точки и взе 9 борби, както и 4 асистенции и 3 блокади в решаващия мач. Тя постигна средно по 28.5 точки и 11.8 борби в серията срещу Меркюри и беше удостоена с наградата МВП на финалите.

Гардовете Челси Грей и Джаки Йънг допринесоха с по 18 точки всяка и общо 11 борби и 12 асистенции.

Лас Вегас спечели първата си титла през 2022 година под ръководството на тогавашния старши треньор Беки Хамън, превръщайки се в първия отбор от града, взел трофей в голяма професионална лига в САЩ. Година по-късно те станаха първият отбор от ЖНБА от повече от 20 години, спечелил две поредни шампионски титли.

Снимки: Gettyimages

