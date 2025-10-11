Лас Вегас Ейсес спечели титлата в Женската НБА за трети път в последните четири години

Отборът на Лас Вегас Ейсес спечели третата си титла в женската НБА за последните четири години, след като победи Финикс Меркюри с 97:86 в четвъртия мач от финалите.

Ейсес, водени от Ей'Джа Уилсън, надделя над Меркюри с 4:0 успеха в първия финал на ЖНБА в историята на лигата, в който се игра до седем мача, след като преди това победиха Индиана Фийвър и Сиатъл Сторм в плейофите.

The @LVAces are your 2025 WNBA Champions 🏆



This marks the Aces' 3rd title in 4 seasons!#WelcometotheW | WNBA Finals | @YouTubeTV pic.twitter.com/0jt0ykORBT — WNBA (@WNBA) October 11, 2025

Уилсън, която спечели наградата за най-полезен играч (МВП) през редовния сезон, отбеляза 31 точки и взе 9 борби, както и 4 асистенции и 3 блокади в решаващия мач. Тя постигна средно по 28.5 точки и 11.8 борби в серията срещу Меркюри и беше удостоена с наградата МВП на финалите.

𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐎𝐅 𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐃 🏆🏆🏆



The Las Vegas Aces are the 2025 @WNBA Champions!#RaiseTheStakes pic.twitter.com/ft5N01nJK0 — Las Vegas Aces (@LVAces) October 11, 2025

Гардовете Челси Грей и Джаки Йънг допринесоха с по 18 точки всяка и общо 11 борби и 12 асистенции.

The @LVAces win Game 4 and are the 2025 WNBA Champions 🚨



A'ja Wilson: 31 PTS | 9 REB | 4 AST | 3 BLKS | 2 STL

Jackie Young: 18 PTS | 7 REB | 8 AST

Chelsea Gray: 18 PTS | 4 REB | 4 AST | 2 STL | 2 BLKS#WelcometotheW



WNBA Finals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/YS3Lfs2RVd — WNBA (@WNBA) October 11, 2025

Лас Вегас спечели първата си титла през 2022 година под ръководството на тогавашния старши треньор Беки Хамън, превръщайки се в първия отбор от града, взел трофей в голяма професионална лига в САЩ. Година по-късно те станаха първият отбор от ЖНБА от повече от 20 години, спечелил две поредни шампионски титли.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages