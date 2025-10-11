Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Четири медала за България от Световното първенство по борба за ветерани в Унгария

Четири медала за България от Световното първенство по борба за ветерани в Унгария

  • 11 окт 2025 | 08:43
  • 215
  • 0


Българските състезатели завоюваха четири медала на Световното първенство по борба за ветерани в Татабаня (Унгария).

След титлата на Ремзи Осман (62 кг) в първия ден на свободната борба, която за него е 10-а в кариерата, класиците добавиха още сребро и два бронза. Васил Атанасов се окичи със сребро в категория до 62 кг, дивизия Е (56-60 години), след като постигна три победи с технически туш. На финала той отстъпи пред грузинеца Гела Папашвили с 0:8.

Николай Георгиев взе бронз, след като в малкия финал при 70-килограмовите на класическия стил в дивизия B (41-45 години) се наложи над монголеца Ерденебайер Мендбайер с 8:0.

Красимир Ганев също си тръгна с бронз в категория до 88 кг, дивизия Е (56-60 години). В решителната схватка за отличието той надделя над състезаващия се за Казахстан грузинец Валико Махарадзе с 6:4. Преди двубоя от Международната федерация обявиха, че българинът няма да се бори заради травма. Въпреки това той излезе, видимо накуцвайки, а по време на двубоя получи и травма в главата заради нечиста игра на противника му.

Пети са Ивайло Саров (70 кг), Георги Славов (130 кг) в класическия стил, както и Гюнай Гунев (78 кг) в свободния.

