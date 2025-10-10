Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Алекс Мумбру остава в болница

Алекс Мумбру остава в болница

  • 10 окт 2025 | 22:38
  • 638
  • 0
Алекс Мумбру остава в болница

Селекционерът на националния отбор на Германия Алекс Мумбру ще остане още седмица в болница в Барселона, заявиха от Германската баскетболна федерация.

Испанският специалист бе хоспитализиран във Финландия само два дни преди старта на Европейското първенство по баскетбол в края на август месец. Той остана в лечебното заведение до края на груповата фаза и се завърна на скамейката за осминафиналите, но бе принуден отново да отстъпи задълженията си на своя помощник Алан Ибрахимагич от четвъртфиналите. Под ръководството на Ибрахимагич Германия спечели европейската титла.

Следващите мачове на Германия са през ноември. На старта на световните квалификации тимът ще играе с Израел и с Кипър. В групата е и тимът на Хърватия, а първите три отбора продължават към следващия етап на квалификациите.

