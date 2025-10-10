Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

Община Варна излиза с открито писмо до Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и нейния президент Любомир Ганев с апел да преразгледа намерението си да предостави домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. на София. В него се настоява БФВ да потвърди провеждането на срещите в Двореца на културата и спорта във Варна, каквото беше досегашното решение. Аргументите в полза на домакинството на Варна бяха изложени от изпълняващия функциите кмет Павел Попов по време на заседанието на Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общинския съвет.

Открито писмо с настояване за преосмисляне на заявеното намерение от страна на БФВ бе изчетено и от председателя на Общинския съвет Христо Димитров. То е съгласувано с всички групи в местния парламент. От трибуната на зала „Пленарна“ в Община Варна бяха призовани ръководствата и членовете на всички спортни клубове в града, на образователните и културните институции, както и цялата варненска общественост да се обединят около настояването волейболът да се върне във Варна.

Създадена е и петиция в подкрепа на варненското домакинство. Тя е достъпна онлайн за всички потребители на адрес: https://www.peticiq.com/500457?utm_source=web_share или за подпис в сградата на Община Варна (бул. „Осми приморски полк“ 43).

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

Публикуваме текста на откритото писмо без съкращения:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БФ ПО ВОЛЕЙБОЛ Г-Н ЛЮБОМИР ГАНЕВ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БФ ПО ВОЛЕЙБОЛ

КОПИЕ ДО

МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Г-Н ИВАН ПЕШЕВ

ОТКРИТО ПИСМО

Относно: вземане на решение за домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

Уважаеми дами и господа,

От името на варненската общественост се обръщаме към членовете на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, за да изразим изненадата и разочарованието си от намерението за провеждане на срещите от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. в София.

Апелираме към членовете на УС на БФВ да преразгледат това намерение и напомняме, че през март 2025 г. Варна вече беше обявена за домакин на събитието. Решението бе финализирано с единодушно решение на Общински съвет – Варна от 31.07.2025 г., когато бе одобрено вашето предложение за отпускане на 420 000 лв. за провеждането му.

Варна е волейболната столица на България, домът на българския национален отбор. Заслужили сме това признание с дългогодишна всеотдайна подкрепа от трибуните, с последователна готовност на градската управа, независимо от политическите различия, да съдейства при организацията на мащабни волейболни събития.

Сребърният медал от Световното първенство във Филипините е достояние на цяла България. Корените на този огромен успех обаче са най-дълбоки край морето. Не ги режете, не отблъсквайте хората, които никога не се разочароваха от неуспехите и бяха до вас, дори когато спомените изглеждаха като единствена връзка със славните победи!

Не е трудно да се досетим защо се предлага домакинството ни да бъде отнето в полза на София: повече места в залата, оттам надежда за повече приходи за федерацията. Този голям спортен празник обаче включва мачове и на други отбори, голяма част от които идват от традиционни за Черноморието туристически дестинации (Полша, Украйна, Израел). Макар и с по-малък капацитет, Дворецът на културата и спорта във Варна ще бъде пълен за всички срещи от първенството, не само за мачовете на българския национален отбор! Когато направите изчислението наново, не забравяйте да се запитате и за онова, което не подлежи на калкулация: Къде се чувстват по-добре българските волейболисти – във врящия кратер на амфитеатралната варненска зала, или сред четирите кънтящи стени на софийската конструкция?

В дните след историческия успех на българския волейбол многократно повтаряхме, че спортът обединява нацията, както нищо друго не успява във времената на политическа криза и икономическа несигурност. Днес сме изправени пред риска едно недообмислено и едностранчиво управленско решение да пропука тази деликатна спойка в обществото, която не спираме да търсим.

Призоваваме, когато гласувате, да помислите и върху устойчивостта на взетото решение, на това колко продължителен ще бъде неговият ефект. Призоваваме членовете на УС на БФВ да потвърдят домакинството на Варна за срещите от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

Варна е готова! Варна заслужава! Върнете Евроволей 2026 във Варна!