Арестуваша шампион на НБА за шофиране в нетрезво състояние

Шампионът на Националната баскетболна асоциация (НБА) Пол Пиърс е арестуван в Калифорния по подозрение в шофиране в нетрезво състояние, съобщава TMZ.

Пиърс е бил намерен заспал зад волана на кола, паркирана по средата на магистрала в долината Сан Фернандо. Полицията, пристигнала на място, е установила, че бившият баскетболист е пиян.

"Служителите са забелязали признаци на алкохолно опиянение и са провели разследване за шофиране в нетрезво състояние. Пиърс е арестуван по подозрение за шофиране под въздействието на алкохол", се казва в доклада на Калифорнийския пътен патрул.

47-годишният Пиърс спечели шампионската титла в НБА с Бостън 2008), където е играл 15 години (1998-2013). Той е обявен за МВП във финалите на плейофите. Американецът по-късно носеше екипите на Бруклин, Вашингтон и Лос Анджелис Клипърс. Пиърс е бил 10-кратен участник в Мача на звездите на НБА, преди да се оттегли от спорта през 2017 година.