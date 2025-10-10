Оливейра и Гамрот в категория за UFC Рио

Участниците в главната битка на предстоящата галавечер на UFC в Рио, Матеуш Гамрот и Чарлс Оливейра, се справиха успешно с претеглянето преди битката им. Бившият шампион в лека категория и опитният граплър от Полша бяха по 70.7 кг. на везната по-рано днес. Двамата ще премерят сили в нощта на събота срещу неделя (българско време).
В основния подгряващ двубой друг бивш шампион от Бразилия, Дейвисън Фигерейдо, ще се опита да зарадва местната публика с успех над нокаутьора Монтел Джаксън. И двамата бяха по 61.6 кг. на кантара.
Всички претегляния можете да видите тук: