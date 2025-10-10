Питсбърг развали дебюта на първия избор в драфта на НХЛ

Джъстин Бразо заби победната шайба 5:39 минути преди финалната сирена и Питсбърг Пенгуинс надви с 4:3 Ню Йорк Айлъндърс, с което развали дебютния мач на първия избор в драфта на НХЛ Матю Шефер.

Евгени Малкин асистира на Бразо за попадението срещу Иля Сорокин, което бе трето за канадския нападател в два мача на Пенс от началото на новия сезон. Той се разписа два пъти при победата на Питсбърг с 3:0 срещу Ню Йорк Рейнджърс на старта на новия сезон във вторник вечер.

JUSTIN BRAZEAU WITH A BEAUTY! 😮‍💨



He's got three goals in the first two games of the season! #NHLFaceOff pic.twitter.com/Fa2VoCNuVG — NHL (@NHL) October 10, 2025

Малкин завърши срещата с три асистенции, капитанът Сидни Корсби и Рикард Ракел записаха по попадение и голов пас, а защитникът Харисън Брунек реализира четвъртото попадение. Последният бе избран под номер 44 в драфта през пролетта и тази нощ се превърна в първия играч от Република Южна Африка с гол в НХЛ. Той е роден в Йоханесбург преди 19 години.

Тристан Джари спря 34 удара на вратата на тима от Пенсилвания.

Шефлер, на 18 години и 34 дни, записа асистенция при попадението на Жонатан Друен в първата третина на срещата. Той е най-младият защитник в историята с точка в дебютен мач в хокейната лига на САЩ и Канада.

First NHL game ✅

First NHL point ✅



Matthew Schaefer picks up the assist for his first point! #NHLFaceOff pic.twitter.com/MKdVqqZAq1 — NHL (@NHL) October 9, 2025

Райли Смит вкара гол 1:24 минути след началото на продължението и Вегас Голдън Найтс спечели с 4:3 срещу Сан Хосе Шаркс като гост. Победното попадение бе вина на стража на "акулите" Алекс Неделкович, който посрещна шайбата на синята линия, но я изпрати на стика на Смит. Той разигра с Шей Тиъдър и вкара на празна мрежа.

Джай Айхел записа гол и асистенция за Вегас, а Павел Дурофейев и Брет Хаудън отбелязаха другите две попадения. Филип Курашов, Джеф Скинър и Александър Уенберг бяха точни за Шаркс.