  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Далас победи Уинипег въпреки хеттрик на Кайл Конър

  • 10 окт 2025 | 11:35
  • 483
  • 0
Кайл Конър отпразнува новия си договор с хеттрик, но Уинипег Джетс отстъпи с 4:5 срещу гостуващия Далас Старс в първия мач на двата отбора от новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). 28-годишното ляво крило от Мичиган подписа новия договор с канадците само преди ден и ще получи общо 96 милиона щатски долара в рамките на следващите осем години.

Мико Рантанен записа гол и две асистенции за тима от Тексас, а Джейсън Робъртсън, Нилс Лундквист, Тайлър Сегин и Уайът Джонсън отбелязаха другите попадения за победата.

Джейк Отингер спря 21 удара на вратата на Далас, а освен Конър той бе преодолян и от Морган Барън. Марк Шайфел завърши двубоя с три асистенции за Уинипег, за който 32 шайби отрази Конър Хелебок.

Брад Маршан вкара победния гол 2:19 минути след началото на последната третина и шампионът Флорида Пантърс спечели с 2:1 срещу Филаделфия Флайърс. Антон Лундел също бе точен за "пантерите", а Сергей Бобровски отрази 19 шайби на вратата си.

Фрейзър Минтен бе точен 2:12 минути след старта на продължението и Бостън Брюинс надигра с 4:3 гостуващия Чикаго Блекхоукс. Кейси Мителстад, Танър Жано и Елиас Линдхолм също се разписаха за "мечоците", а Йонас Корписало завърши с 21 спасявания. Бостън пък изравни все още активния рекорд на Торонто Мейпъл Лийфс от 10 поредни победи в първи домакинства за нов сезон.

Сиатъл Кракен пък спечели за първи път като домакин на старт на сезон в петгодишната история на франчайза. Джоуи Дакорд отрази 35 удара, а Винс Дън, Мейсън Марчмънт и Джаред Маккан отбелязаха попаденията, а третият избор в драфта през 2024 Бенет Сенеки бе точен за Дъкс.

