Изгряваща звезда се завръща за галата на Махачев и Дела Мадалена

Малкълм Уелмейкър ще търси трета поредна победа в UFC. Множество източници, запознати с плановете на организацията, потвърдиха пред MMA Fighting, че двубой в категория петел между Уелмейкър и Сергей Сидий е добавен към картата на UFC 322. Галавечерта ще се проведе на 15 ноември в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк.

Уелмейкър ще направи третото си участие в октагона за 2025 г., като ще се опита да постигне резултат 3-0 като боец на UFC. 31-годишният състезател спечели два поредни бонуса за „Представяне на вечерта“ с нокаути в първия рунд над Камерън Сайман и Крис Мутиньо. Уелмейкър е с професионална статистика от 10-0.

Сидий (12-2) влиза в двубоя след серия от две поредни победи със съдийски решние.

Основното събитие на UFC 322 е битка за титлата в полусредна категория между Джак Дела Мадалена и бившия шампион в лека категория Ислам Махачев. В основния подгряващ двубой Валентина Шевченко ще защитава титлата си в категория „муха“ срещу бившата шампионка в категория „сламка“ Жан Уейли.