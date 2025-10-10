Популярни
  • 10 окт 2025 | 11:01
  • 105
  • 0
Несебър е домакин на 53-тото Балканско първенство по ветроходство

110 яхти от шест балкански страни ще премерят сили в акваторията на Несебър в преследване на балканската титла. Между 16 и 19 октомври ще се проведе 53-тото Балканско първенство по ветроходство, с което Българската федерация по ветроходство възражда престижната надпревара след шестгодишно прекъсване. Последното издание на първенството се проведе в Черна гора през 2019 г.

Според подадените заявки в регатния офис, участие са потвърдили едни от най-изявените състезатели от Сърбия, Румъния, Северна Македония, Гърция, Турция и България.

България ще се включи с пълни отбори във всички класове, като домакините ще разчитат на предимството от по-доброто познаване на местната акватория, което им дава силни

позиции за призови класирания.

Състезателните гонки ще се проведат в три ветроходни класа: Optimist – за най-младите участници, ILCA 4 – юношески едноместен клас, и ILCA 6 – олимпийски клас. Главен съдия на първенството ще бъде Златко Якелич, вицепрезидент на EURILCA, а заместник-главен съдия – Тодор Иванов.

„За нас е чест именно България да бъде домакин на Балканското първенство след толкова дълга организационна пауза. Подготовката ни е в заключителен етап и вярваме, че Несебър ще предложи на пристигащите спортисти всички условия за едно добро състезание. Ще се борим за силно класиране както в отборната надпревара, така и в отделните класове.“ – коментира Росен Марангозов, председател на Българската федерация по ветроходство.

Стартът на първата гонка е предвиден за петък, 17 октомври, от 13:00 ч.

