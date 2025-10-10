Деян Михайлов е 22-ри след кратката програма на Гран При в Абу Даби

Деян Михайлов заема временно 22-ро място след кратката програма при юношите на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При за юноши и девойки в Абу Даби (ОАЕ).. Българинът получи за изпълнението си 38.22 точки.

Лидер след кратката програма е японецът Сена Такахаши с 81.43 точки. Участват 23-ма фигуристи.

По-рано през вчерашния ден след чисто изпълнение Лиа Любенова се нареди 24-а в кратката програма при девойките. 16-годишната българка получи 44.03 точки, което с почти три повече от постигнатото от нея на Гран При в Баку в края на септември.