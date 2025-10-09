Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое започна със загуба в Полша участието си в турнира Еврокъп

Берое започна със загуба в Полша участието си в турнира Еврокъп

  • 9 окт 2025 | 21:41
  • 701
  • 0
Берое започна със загуба в Полша участието си в турнира Еврокъп

Баскетболистките на Берое Стара Загора загубиха от Шленза (Вроцлав) с 63:100 (10:30, 21:18, 10:34, 22:18) като гости в Полша в първия си мач от група L на втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп.

Вицешампионът на България Берое, който в последните сезони избираше да участва в Адриатическата лига, стартира плахо двубоя на полска земя и след серия от 15:0 за състава на Шленза, натрупа пасив от 20 точки в края на първата четвърт - 10:30.

Последва сравнително равностойна втора част, в която обаче домакините запазиха аванса си и дори дръпнаха с 22 точки при 41:19 четири минути преди почивката. Берое успя да свали 5 точки от разликата и след 20 минути игра изоставаше с 31:48.

През второто полувреме полският отбор напълно доминираше и преди последната част водеше с 41 точки - 82:41. До края на срещата дистанцията между двата тима продължи да расте, а най-голямата разлика достигна 47 точки.

Състезателките на отбора от Стара Загора реализираха 7 тройки от 24 опита и направиха 23 грешки.

Кайла Купър беше най-резултатна за Берое с 18 точки и 6 борби. Валерия Алексиева завърши с 14 точки, 4 борби и 3 асистенции, докато Александра Петрова се отчете с 8 точки и 8 борби.

В следващата си среща от турнира Еврокъп съставът на Берое ще посрещне швейцарския Елфик Фрибур на 16 октомври в Стара Загора. Четвъртият тим в групата е шампионът от миналия сезон Вилньов д'Аск от Франция.

