Джонатан Тейвс веднага прави впечатление в Уинипег

Джонатан Тейвс веднага направил впечатление на Патрик Шарп, пише официалният сайт на НХЛ.

„Още от първия момент в съблекалнята имаше едно особено присъствие около него“, каза Шарп за бившия капитан на Чикаго Блекхоукс. „Той знаеше какво иска да постигне, знаеше колко работа трябва да вложи и беше готов да го направи. Беше толкова мотивиран и целеустремен, колкото никой друг, с когото съм играл. Така го помня – и не мисля, че много се е променил през годините.

Когато си наумеше нещо, кой съм аз, за да му кажа, че няма да стане?“

Това присъствие, фокус и лидерство се превърнаха в отличителни белези за Блекхоукс, където Тейвс бе капитан от юли 2008 до април 2023 г. Сега тези качества ще бъдат с него и в Уинипег Джетс, които започват сезона си срещу Далас Старс в четвъртък.

37-годишният нападател подписа едногодишен договор за 2 милиона долара с Джетс на 1 юли и се завръща в НХЛ след двугодишно отсъствие заради здравословни проблеми. Въпреки контузия в предсезонен мач на 30 септември, той ще направи своя официален дебют този четвъртък.

„През сезона винаги има предизвикателства – умора, възстановяване, дребни травми, които се натрупват“, каза Тейвс. „Това е еднакво за всички, но съм щастлив и благодарен, че отново съм на ниво, в което мога да помогна на отбора и да оставя последните няколко години зад гърба си.“

Миналия сезон Уинипег спечели Трофея на президента като най-добър отбор в редовния сезон, но още чака първата си Купа „Стенли“. Тимът участва в плейофите в 7 от последните 8 сезона, но не е стигал по-далеч от финала на Западната конференция през 2018 г.

Тейвс, който е родом от Уинипег, вече има три Купи „Стенли“ с Чикаго (2010, 2013, 2015), както и индивидуални отличия – трофея Кон Смит (MVP на плейофите, 2010) и трофея Селке (най-добър дефанзивен нападател, 2013). В кариерата си е записал 883 точки (372 гола и 511 асистенции) в 1067 мача от редовния сезон и 119 точки в 137 плейофни срещи.

„За нас е огромно значение, че той избра да дойде тук“, каза капитанът на Джетс Адам Лаури. „Фактът, че вижда в нас отбор, в който вярва, е признание за колективa. Всички сме развълнувани да го имаме при нас.“

Бившите му съотборници са убедени, че той ще донесе голямо влияние в съблекалнята.

„Той винаги кара хората в стаята да се чувстват добре дошли и удобни“, каза Андрю Шоу. „Не ти казва как да правиш нещата – показва го с действията си, ден след ден. Винаги прави малките неща правилно – това е заразително.“

Не случайно той носи прозвището „Капитан Сериозен“.

„Всички се обединяваха около Джонатан“, допълни бившият защитник Брайън Кембъл. „Той задаваше тон с работата си. Беше като съревнование кой ще работи по-усилено – и никой не успяваше да го надмине.“

Сега, след трудни години, Тейвс започва нова глава у дома във Винипег. Но ще носи същите качества, които го направиха велик лидер в Чикаго.

„Винаги, когато имаш човек с такъв опит в плейофи, финали, Олимпийски игри – доказал се е, че в големите моменти винаги се изправя и доставя“, каза бившият играч Андрю Лад. „Това спокойствие и вяра в себе си в решаващи мигове се предават на целия отбор.“