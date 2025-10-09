Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Джонатан Тейвс веднага прави впечатление в Уинипег

Джонатан Тейвс веднага прави впечатление в Уинипег

  • 9 окт 2025 | 20:32
  • 232
  • 0
Джонатан Тейвс веднага прави впечатление в Уинипег

Джонатан Тейвс веднага направил впечатление на Патрик Шарп, пише официалният сайт на НХЛ.

„Още от първия момент в съблекалнята имаше едно особено присъствие около него“, каза Шарп за бившия капитан на Чикаго Блекхоукс. „Той знаеше какво иска да постигне, знаеше колко работа трябва да вложи и беше готов да го направи. Беше толкова мотивиран и целеустремен, колкото никой друг, с когото съм играл. Така го помня – и не мисля, че много се е променил през годините.

Когато си наумеше нещо, кой съм аз, за да му кажа, че няма да стане?“

Това присъствие, фокус и лидерство се превърнаха в отличителни белези за Блекхоукс, където Тейвс бе капитан от юли 2008 до април 2023 г. Сега тези качества ще бъдат с него и в Уинипег Джетс, които започват сезона си срещу Далас Старс в четвъртък.

37-годишният нападател подписа едногодишен договор за 2 милиона долара с Джетс на 1 юли и се завръща в НХЛ след двугодишно отсъствие заради здравословни проблеми. Въпреки контузия в предсезонен мач на 30 септември, той ще направи своя официален дебют този четвъртък.

„През сезона винаги има предизвикателства – умора, възстановяване, дребни травми, които се натрупват“, каза Тейвс. „Това е еднакво за всички, но съм щастлив и благодарен, че отново съм на ниво, в което мога да помогна на отбора и да оставя последните няколко години зад гърба си.“

Миналия сезон Уинипег спечели Трофея на президента като най-добър отбор в редовния сезон, но още чака първата си Купа „Стенли“. Тимът участва в плейофите в 7 от последните 8 сезона, но не е стигал по-далеч от финала на Западната конференция през 2018 г.

Тейвс, който е родом от Уинипег, вече има три Купи „Стенли“ с Чикаго (2010, 2013, 2015), както и индивидуални отличия – трофея Кон Смит (MVP на плейофите, 2010) и трофея Селке (най-добър дефанзивен нападател, 2013). В кариерата си е записал 883 точки (372 гола и 511 асистенции) в 1067 мача от редовния сезон и 119 точки в 137 плейофни срещи.

„За нас е огромно значение, че той избра да дойде тук“, каза капитанът на Джетс Адам Лаури. „Фактът, че вижда в нас отбор, в който вярва, е признание за колективa. Всички сме развълнувани да го имаме при нас.“

Бившите му съотборници са убедени, че той ще донесе голямо влияние в съблекалнята.

„Той винаги кара хората в стаята да се чувстват добре дошли и удобни“, каза Андрю Шоу. „Не ти казва как да правиш нещата – показва го с действията си, ден след ден. Винаги прави малките неща правилно – това е заразително.“

Не случайно той носи прозвището „Капитан Сериозен“.

„Всички се обединяваха около Джонатан“, допълни бившият защитник Брайън Кембъл. „Той задаваше тон с работата си. Беше като съревнование кой ще работи по-усилено – и никой не успяваше да го надмине.“

Сега, след трудни години, Тейвс започва нова глава у дома във Винипег. Но ще носи същите качества, които го направиха велик лидер в Чикаго.

„Винаги, когато имаш човек с такъв опит в плейофи, финали, Олимпийски игри – доказал се е, че в големите моменти винаги се изправя и доставя“, каза бившият играч Андрю Лад. „Това спокойствие и вяра в себе си в решаващи мигове се предават на целия отбор.“

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Европейски шампион по бобслей наказан за две години заради допинг

Европейски шампион по бобслей наказан за две години заради допинг

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 386
  • 0
Европейски шампион по бобслей е наказан за две години за употреба на допинг

Европейски шампион по бобслей е наказан за две години за употреба на допинг

  • 9 окт 2025 | 14:17
  • 521
  • 0
Лиа Любенова и Деян Михайлов ще представят България на Гран При в Дубай

Лиа Любенова и Деян Михайлов ще представят България на Гран При в Дубай

  • 9 окт 2025 | 10:45
  • 398
  • 0
Дорофеев реализира хеттрик, но Вегас допусна обрат срещу Кингс

Дорофеев реализира хеттрик, но Вегас допусна обрат срещу Кингс

  • 9 окт 2025 | 10:44
  • 298
  • 0
Драйзайтл вкара гол №400 в НХЛ за Едмънтън

Драйзайтл вкара гол №400 в НХЛ за Едмънтън

  • 9 окт 2025 | 10:35
  • 450
  • 0
Бостън победи Вашингтон в треньорския дебют на Марко Щурм в НХЛ

Бостън победи Вашингтон в треньорския дебют на Марко Щурм в НХЛ

  • 9 окт 2025 | 10:20
  • 478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката започна! Насар четвърти в изхрълянето, започна изтласкването

Битката започна! Насар четвърти в изхрълянето, започна изтласкването

  • 9 окт 2025 | 21:16
  • 27042
  • 34
Англия - Уелс, младостта среща опита

Англия - Уелс, младостта среща опита

  • 9 окт 2025 | 20:54
  • 4631
  • 1
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 9846
  • 47
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 12822
  • 14
Световните квалификации: завърши първата среща, скоро започват нови седем

Световните квалификации: завърши първата среща, скоро започват нови седем

  • 9 окт 2025 | 20:53
  • 18967
  • 1
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 18487
  • 34