Баскетболистките на Рилски спортист дебютираха с поражение в Адриатическата лига

Дебютантът Рилски спортист отстъпи пред вицешампиона Цинкарна (Словения) с 63:89 (21:30, 9:20, 15:17, 18:22) като домакин в „Арена СамЕлион“ в Самоков в първата си среща от Адриатическата лига по баскетбол за жени.

Седем отбора се състезават за титлата в международната надпревара през настоящия сезон 2025/2026, а сред тях е и третият от последното издание на турнира и шампион на България Монтана 2003.

Рилски спортист и Цинкарна изиграха динамична и доста резултатна първа четвърт, в която по-опитният словенски тим взе предимство за 30:21 след началните 10 минути. Гостите имаха превъзходство и през втория период, в който ограничиха състава от Самоков до само 9 точки и дръпнаха с 20 - 50:30 на почивката.

През второто полувреме съотношението на силите не се промени, а баскетболистките на Цинкарна увеличиха разликата до 27 точки в третата част и преди последните 10 минути водеха с 67:45. И в оставащото време българският тим, който допусна общо 34 грешки в мача, не успя да се доближи до опонента, който без проблеми стигна до успеха, повеждайки в един момент с 28 точки.

Ивана Бонева бе най-резултатна за Рилски спортист с 18 точки и 5 борби. Деница Манолова завърши с 14 точки и 7 борби, а Димана Костова се отчете с 11 точки и 5 борби.

В следващия си двубой от Адриатическата лига отборът на Рилски спортист ще гостува на настоящия шампион Будучност в Черна гора на 16 октомври.