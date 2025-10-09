24 баскетболистки в разширения състав на България за старта на квалификациите за Евробаскет 2027

Женският национален отбор по баскетбол на България започва битката за класиране на Евробаскет 2027 с интензивна програма от три квалификационни срещи през ноември.

Тимът, воден от селекционер Таня Гатева, ще стартира подготовката си на 9 ноември с тренировъчен лагер в София, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

На 10 ноември отборът на България ще замине за Баку, като пътуването включва вечерен полет през Истанбул в 21:50 часа. Първият мач на националките от евроквалификациите ще бъде гостуване на Азербайджан на 12 ноември.

След това българките ще се отправят директно към Рига (Латвия), където ще играят втория си двубой от пресявките срещу Украйна. Съставът на България ще се изправи срещу украинския тим на 15 ноември, а на следващия ден (16 ноември) селекцията на Таня Гатева ще се завърне в България и ще тренира в Ботевград.

На 17 ноември ще се проведе открита за медиите тренировка, а на 18 ноември предстои последният мач от този квалификационен прозорец – домакинство срещу Черна гора, което ще се играе в "Арена Ботевград".

"Очаква се силна подкрепа от феновете, като националките ще се борят за победи по пътя към Евробаскет 2027", пожелаха си от баскетболната централа.

Списък на състезателките, които попаднаха в разширения състав на България:

1. Борислава Христова – Анатинайкос (Гърция)

2. Карина Константинова – Келтерн (Германия)

3. Катрин Стоичкова - Ровиго Баскет (Италия)

4. Илияна Георгиева – Фиенца (Италия)

5. Янина Тодорова - Витербо (Италия)

6. Гергана Иванова – Монтана 2003

7. Радостина Христова – Монтана 2003

8. Габриела Николова – Монтана 2003

9. Юлияна Вълчева - Батипаля (Италия)

10. Преслава Колева - Алперия баскет Болцано (Италия)

11. Кайла Хилсман – Цървена звезда (Сърбия)

12. Валерия Алексиева – Берое Стара Загора

13. Деана Стояновска – Берое Стара Загора

14. Александра Петрова – Берое Стара Загора

15. Деница Манолова - Рилски спортист

16. Ивана Бонева - Рилски спортист

17. Ивана Николова – Фоксис Джусано (Италия)

18. Стефани Костович – Рапид (Румъния)

19. Микаела Дамянова – Монтана 2003

20. Борислава Денчева – Монтана 2003

21. Гергана Маданкова – Берое Стара Загора

22. Златка Маданкова – Берое Стара Загора

23. Евгения Василева - Берое Стара Загора

24. Силвия Миленова - Септември София