  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Национали по бокс и звезди в бойните спортове ще открият Купа "Левски"

  • 9 окт 2025 | 15:57
  • 244
  • 0
Утре, 10 октомври, от 15 часа, в Националния спортен комплекс „Диана“ (ул. Никола Габровски 1, гр. София), ще се състои официалното откриване на Националния турнир по бокс за ученици „Купа Левски“. Съревнованието ще продължи до 12 октомври включително, като в него ще вземат участие над 100 представители на клубове по бокс от цялата страна във възрастовата категория от 12 до 14 години.

Турнирът се организира от Боксов клуб „Левски“ със съдействието и под патронажа на Българската федерация по бокс и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Официални гости на церемонията по откриването на турнира ще са министърът на младежта и спорта Иван Пешев, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, директорът на 166-то спортно училище „Васил Левски“ Нина Иванова и звездите на Боксов клуб „Левски“ – бившият интернационален шампион на WBC Youth и многократен шампион на България Борислав Велев-Рой, двукратният европейски шампион за младежи и многократен шампион на България Ясен Радев, вицеевропейският шампион за младежи и многократен шампион на България Кирил Борисов, действащият световен шампион на UBO и бивш шампион на България Владимир Георгиев, действащият шампион на България в категория до 70 кг и бивш шампион на Украйна в олимпийския бокс Олексий Ширяев и бившият световен шампион на UBO и претендент за европейската титла на EBU Silver Йосиф Панов.

Специални гости на откриването на Националния турнир по бокс за ученици „Купа Левски“ ще са старши треньорът на мъжкия национален отбор по бокс Хоел Солер Арате, световният вицешампион в категория до 75 кг на Световното първенство в Ливърпул и европейски шампион за 2024 г. Рами Киуан, седемкратният европейски шампион и бронзов финалист на Световното първенство в Ливърпул Радослав Росенов, двукратният европейски шампион при младежите и пети на Световното първенство в Ливърпул в категория до 80 кг Уилиам Чолов.

