Европейски шампион по бобслей е наказан за две години за употреба на допинг

Европейският шампион по бобслей от 2023 година Арън Гъливер (Великобритания) e наказан за две години , след като той е дал положителна проба за забраненото вещество "остарин", съобщиха от Международната агенция за допинг тестове (ITA).

Пробата на Гъливер е по време на извън-състезателен тест на 2 март. Спортистът се е съгласил на двегодишно наказание от 24 март 2025 до 23 март 2027 година и на анулиране на резултатите от състезанията, считано от 2 март 2025-а.

27-годишният британец е сребърен и бронзов медалист от Световно първенство, а също така има златен и бронзов медал от Европейско първенство в четириместния бобслей.