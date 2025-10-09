Националите по борба до 15 години спечелиха пет титли и завършиха на второ място на Балканиада

Българските национали по борба при момчетата до 15 години завършиха на второ място на Балканиадата в Клуж-Напока, Румъния, след като спечелиха осем отличия в класическия стил и шест в свободния. Шампиони станаха петима представители на отбора, а други трима загубиха финалните срещи в категориите си.

Борис Крумов (48 кг) и Георги Мърков (57) за българските шампиони в класическия стил, а Огнян Бургазов (38) и Мартин Шишеков спечелиха сребърни отличия. Иван Александров (38), Цветан Николов (41), Робърт Димитров (44) и Владислав Иванов (52) станаха бронзови медалисти, Иян Златанов (44), Кристиян Кръстев (68), Дейвид Янакиев (75) и Стоян Ябанджиев (75) заеха пети места.

Българският тим бе изпреварен само от състава на Турция, а на трето място се наредиха домакините от Румъния.

В свободния стил българите си тръгнаха с 6 медала, от които три титли – на Симеон Великов (41), който се състезава при децата, но направи дебют при момчетата. Той участва в категорията на брат си Радослав Великов, който е със счупена ръка и ще се възстановява в следващите месеци. На най-високото стъпало се качиха още Христо Яначков (57) и Петко Саракостов (68).

Сребро заслужи Мерт Мустафов, а с бронз си тръгват Александър Антонов (62) и Симеон Желев (75). На пето място се наредиха Давид Петров (38), който не излезе в малкия финал заради травма, Християн Лазаров (48), Аспарух Атанасов (44), Алексей Михайлов (85), Емре Мюмюнов (57) и Мустафа Мустафа (75).

Отборен шампион стана тимът на Турция, а румънците са отново трети.

Момичетата също заслужиха 6 медала – титли, две сребърни отличия и 3 бронза. Шампионка стана Иванина Иванова (46), сребро взеха Станислава Аскерлакова (54) и Рая Лефтерова (66), а бронз – Петя Бояджиева (39), Деница Петрова (54) и Вероника Стоилова (66). На крачка от подиума останаха Кристин Илийна (42), Анелия Ангелова (46) и Боряна Борисова (66).

Първи в отборното са румънките, следвани от съставите на Турция и Молдова.

При 15-годишните участваха над 300 млади състезатели от 13 държави. Днес стартира надпреварата при кадетите и кадетите до 17 г.