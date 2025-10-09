Популярни
Артуро Гати-младши почина на 17-годишна възраст

  • 9 окт 2025 | 14:08
  • 967
  • 0
Артуро Гати-младши почина на 17-годишна възраст

Артуро Гати-младши, син на покойния шампион по бокс Артуро Гати, е починал едва на 17 години.

Новината започна да се разпространява в социалните мрежи в сряда. Мо Латиф, който е тренирал младия боксьор в боксов клуб „Ринг 83“ в Монреал, Канада, потвърди информацията в своя профил в Instagram.

„За съжаление, това не е слух или шега. Артуро си отиде“, написа Латиф и добави: „Ще съм благодарен, ако спрете да ме търсите в този момент.“

Чък Зито, семеен приятел на Гати, разкри в Instagram, че Гати-младши е починал в резултат на самоубийство в Мексико.

Бившият световен шампион Жан Паскал изрази скръбта си от загубата на Артуро-младши в социалните мрежи.

„Сърцето ми е свито… понякога животът може да бъде несправедлив. Изпращам сила, любов и молитви на семейството му. Нека почива в мир, истински воин като баща си“, написа Паскал в социалната платформа X.

