Бивш боец на UFC е убит при престрелка в Австралия

Ветеранът от UFC Суман Мохтариан е починал в Сидни, Австралия, след предполагаема гангстерска стрелба.

Първоначално вестник "The Sydney Morning Herald" съобщи, че мъж в квартал Ривърстоун е получил спешна медицинска помощ за огнестрелни рани в сряда вечерта местно време. Мъжът е починал на място. В последваща актуализация, след като новината се разпространи в социалните мрежи, изданието потвърди, че жертвата на стрелбата е именно Мохтариан.

„Това е много дръзко и е жалко, че се случва в нашата общност“, заяви полицейският началник на Ривърстоун Джейсън Джойс, цитиран от вестника. „Човек би си помислил, че в жилищен район хората могат да се разхождат по улиците по това време на нощта и да бъдат в безопасност, но ние вярваме, че това е целенасочена атака. Сърцето ми е със семейството на тази жертва, а за всеки, който е станал свидетел, със сигурност е било ужасяващо преживяване. Това определено не е нещо, което толерираме в обществото“, добави той.

Полицията разследва и поредица от запалени автомобили в района, които може да са свързани с инцидента. Свидетел е заявил пред The Sydney Morning Herald, че заподозрян мъж може да е стрелял от червено Ауди.

33-годишният Мохтариан беше добре позната фигура на австралийската ММА сцена. Освен състезателната си кариера, той беше треньор на няколко бойци в залата "Australian Top Team" и промоутър на организацията "Urban Fight Night", базирана в Сидни. След кратко участие в TUF 27, Мохтариан се би два пъти в категория „перо“ на UFC, като загуби от Сеунг У Чой и Содик Юсуф. Мачът с Юсуф през 2019 г. остана последен в кариерата му.

През април 2024 г. ESPN съобщи, че Мохтариан е бил предполагаема цел на опит за убийство. Ситуацията е била толкова сериозна, че полицията на Нов Южен Уелс се е намесила, за да отмени събитие, на което Мохтариан е трябвало да бъде треньор.

Братът на Суман, Ашкан Мохтариан, който също записа две загуби в UFC, преди това беше арестуван по обвинения в разпространение на наркотици през 2023 г.

Бойци и приятели на Мохтариан изразиха скръбта си от неговата смърт в социалните мрежи.