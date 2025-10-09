Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Драйзайтл вкара гол №400 в НХЛ за Едмънтън

Драйзайтл вкара гол №400 в НХЛ за Едмънтън

  • 9 окт 2025 | 10:35
  • 92
  • 0
Драйзайтл вкара гол №400 в НХЛ за Едмънтън

Леон Драйзайтл вкара гол номер 400 в НХЛ за Едмънтън, но отборът му допусна обрат и претърпя поражение с 3:4 след изпълнение на дузпи от гостуващия Калгари.

Драйзайтл, голмайстор на Лигата за миналия сезон, направи 3:0 малко преди средата на мача, но домакините не успяха да задържат преднината си. Впоследствие той единствен вкара за Едмънтън и при наказателните удари, но Морган Фрост и Назем Кадри бяха точни за канадците и това се оказа решаващо.

Вратарят на гостите Дъстин Уолф имаше сериозна заслуга за успеха с 32 спасявания.

