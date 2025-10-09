Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лиа Любенова ще представя България на Гран При в Дубай

Лиа Любенова ще представя България на Гран При в Дубай

  • 9 окт 2025 | 10:45
  • 269
  • 0
Лиа Любенова ще представя България на Гран При в Дубай

Лиа Любенова ще представя България в Абу Даби (ОАЕ), където ще се проведе последното състезание за сезона от сериите Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки.

Надпреварата започва днес от 13:00 часа българско време, а българката е със стартов номер 29 за кратката програма. За участие са записани 35 момичета.

За Любенова това е второ участие за сезона в състезание от такъв ранг. Първото бе в Баку, където възпитаничката на Даниела Величкова и клуб Елит завърши 25-а.

В другите две категории в Абу Даби юноши и танцови двойки България няма представи

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Дорофеев реализира хеттрик, но Вегас допусна обрат срещу Кингс

Дорофеев реализира хеттрик, но Вегас допусна обрат срещу Кингс

  • 9 окт 2025 | 10:44
  • 211
  • 0
Драйзайтл вкара гол №400 в НХЛ за Едмънтън

Драйзайтл вкара гол №400 в НХЛ за Едмънтън

  • 9 окт 2025 | 10:35
  • 267
  • 0
Бостън победи Вашингтон в треньорския дебют на Марко Щурм в НХЛ

Бостън победи Вашингтон в треньорския дебют на Марко Щурм в НХЛ

  • 9 окт 2025 | 10:20
  • 325
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 9 окт 2025 | 08:15
  • 619
  • 0
Торонто стартира с победа десети пореден сезон в НХЛ

Торонто стартира с победа десети пореден сезон в НХЛ

  • 9 окт 2025 | 06:23
  • 1040
  • 0
Конър Макдейвид обясни новия си договор: Нашето куче няма да гладува

Конър Макдейвид обясни новия си договор: Нашето куче няма да гладува

  • 8 окт 2025 | 15:10
  • 727
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 15430
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 8719
  • 0
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 3221
  • 7
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 7406
  • 4
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 9929
  • 6
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 4122
  • 0