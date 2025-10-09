Лиа Любенова ще представя България на Гран При в Дубай

Лиа Любенова ще представя България в Абу Даби (ОАЕ), където ще се проведе последното състезание за сезона от сериите Гран При по фигурно пързаляне за юноши и девойки.

Надпреварата започва днес от 13:00 часа българско време, а българката е със стартов номер 29 за кратката програма. За участие са записани 35 момичета.

За Любенова това е второ участие за сезона в състезание от такъв ранг. Първото бе в Баку, където възпитаничката на Даниела Величкова и клуб Елит завърши 25-а.

В другите две категории в Абу Даби юноши и танцови двойки България няма представи