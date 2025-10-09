Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА се завръща на китайския пазар за пръв път от 2019-а

  • 9 окт 2025 | 09:45
  • 350
  • 0
Националната баскетболна асоциация (НБА) и китайската компания за онлайн търговия Alibaba обявиха многогодишно партньорство, тъй като лигата се завръща на китайския пазар за първи път от 2019 година насам с два мача в Макао, съобщава агенция Ройтерс.

НБА трябва да изиграе два предсезонни двубоя в китайския административен район в петък и неделя, част от петгодишен договор с подразделението на Лас Вегас Сандс в Макао - Сандс Китай.

Това е първи път, когато НБА ще проведе срещи в в Макао, най-големият хазартен център в света, след дългогодишно отсъствие на фона на протестите в Хонконг през 2019 година. Мачовете в Макао целят да засилят интереса към НБА в Китай, където около 300 милиона души играят баскетбол, във време на нарастващо политическо напрежение между САЩ и Китай.

В съобщението на Alibaba Group се казва, че ще предоставя услуги за изкуствен интелект и компютърни услуги на НБА и ще подобри преживяванията на феновете в приложението на НБА в Китай.

