Константин Костадинов и Тенерифе стартираха с успех в Шампионската лига

  • 9 окт 2025 | 09:11
  • 391
  • 0
Константин Костадинов и Тенерифе стартираха с успех в Шампионската лига

Националът Константин Костадинов и неговият испански отбор Тенерифе записаха победа като гости на италианския Трапани с 84:78 в двубой от първия кръг в група D на баскетболната Шампионска лига на ФИБА.

Така Тенерифе оглави временното класиране в групата, а в следващата си среща от турнира ще приеме израелския Бней Херцлия на 14 октомври. Преди това Костадинов и съотборниците му ще гостуват на Морабанк Андора в елитното испанско първенство на 11 октомври.

Срещу тима на Трапани Константин Костадинов остана на терена малко повече от четири минути, като успя да запише 2 точки.

Най-резултатен от съотборниците на българина беше Арън Дорнекамп с 13 точки, 3 борби и 2 асистенции.

Домакините се доближиха на 5 точки от Тенерифе в последната четвърт, но испанският отбор не допусна обрат в края.

