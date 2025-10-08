Балотели тренира деца и чака нови възможности

Бившият нападател на италиански национал Марио Балотели тренира деца, докато чака възможности за възобновяване на състезателната си кариера, твърди La Gazzetta dello Sport.

Според източника нападателят, който в различни етапи от кариерата си носи фланелките на грандове като Интер, Милан, Ливърпул и Манчестър Сити е започнал да преподава на деца футбол през 2023 г., след като е бил осъден на общественополезен труд за шофиране в нетрезво състояние. Според изданието, италианецът е харесвал уроците и сега ги учи, за да поддържа форма.

Дженоа остава последният клуб в кариерата на Балотели. През лятото се появиха информации за интерес към нападателя от Павия от италианската Серия “D”, но този трансфер така и не се състоя.