  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Балотели тренира деца и чака нови възможности

Балотели тренира деца и чака нови възможности

  • 8 окт 2025 | 22:36
  • 673
  • 0
Балотели тренира деца и чака нови възможности

Бившият нападател на италиански национал Марио Балотели тренира деца, докато чака възможности за възобновяване на състезателната си кариера, твърди La Gazzetta dello Sport.

Според източника нападателят, който в различни етапи от кариерата си носи фланелките на грандове като Интер, Милан, Ливърпул и Манчестър Сити е започнал да преподава на деца футбол през 2023 г., след като е бил осъден на общественополезен труд за шофиране в нетрезво състояние. Според изданието, италианецът е харесвал уроците и сега ги учи, за да поддържа форма.

Дженоа остава последният клуб в кариерата на Балотели. През лятото се появиха информации за интерес към нападателя от Павия от италианската СерияD”, но този трансфер така и не се състоя.

