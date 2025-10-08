Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026 в голово шоу със странни ситуации

Националният отбор на Кабо Верде пропусна своята първа възможност да си осигури историческо за малката африканска страна участие на Мондиал 2026. Островитяните можеха още днес да си гарантират своето първо класиране за Световно първенство при победа в гостуването си на Либия, но двубоят в Триполи завърши със зрелищно реми 3:3. Резерви в състава на селекционера Бубиста бяха вратарят на Монтана Марсио Роса и халфът на Лудогорец Дерой Дуарте.

Домакините поведоха в резултата още в първата минута, когато Роберто Лопес си отбеляза автогол в опита си да изчисти центриране на Фадел Салама. Кабо Верде успя да възстанови равенството в 29-ата минута чрез Телмо Арканжо, който се разписа с глава след центриране на Джамайро Монтейро. Либия обаче дръпна в резултата с два гола преднина, след като Езедин Ал Мариами се разписа от добавка в 42-рата минута, а в 58-ата Махмуд Ал Шалуи беше точен от пряк свободен удар.

What's going on in the Cape Verde vs. Libya game? A strange howler from the Libyan keeper. pic.twitter.com/xM0GKnGEyr — Gary Al-Smith (@garyalsmith) October 8, 2025

В 76-ата минута гостите намалиха своето изоставане по изключително куриозен начин, след като противниковият вратар Мурад Ал Вухайши допусна топката да мине между неговите ръце и крака при наглед безобидно отиграване на влезлия от пейката Сидни Кабрал. Шест минути по-късно друга резерва на “сините акули” - Вили Семедо, съумя да изравни резултата. Това доведе до натиск на гостите в оставащото време, като във финалните секунди на двубоя тимът беше лишен от златна възможност да отбележи победен гол заради много спорна засада.

🚨 🇨🇻 Cape Verde missed a HUGE chance to qualify to the 2026 FIFA World Cup after an AWFUL offside call!



❌ 🇨🇻 Cape Verde were denied a goal in the 90+7th minute, and are yet to become the FIFA World Cup DEBUTANTS!pic.twitter.com/iZ3ObQFt32 — Football Rankings (@FootRankings) October 8, 2025

Въпреки това кръг преди края Кабо Верде остава лидер в квалификационната си група с актив от 20 точки или с две повече от Камерун. Това означава, че при тяхна домакинска победа над последния в групата Есватини или грешка на “несломимите лъвове” срещу гостуващия състав на Ангола, “сините акули” ще се класират за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико догодина. В такъв случай Кабо Верде би станала втората най-малко населена страна с участие на Световно първенство в историята, тъй като жителите ѝ са едва около 500 хиляди души. Рекордьор в това отношение е Исландия, която игра в Мондиал 2018, въпреки че населението ѝ е по-малко от 400 хиляди жители.