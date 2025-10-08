Паолини е в трети кръг в Ухан

Седмата поставена Джазмин Паолини (Италия) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Ухан (Китай) от сериите WTA 1000 с награден фонд от 3,654 милиона долара.

Паолини преодоля представителката на домакините Юе Юан след обрат с 3:6, 6:4, 6:3 с два часа и 12 минути.

Италианката допусна два пробива в първия сет и отстъпи с 3:6, но във втория успя да осъществи ключов пробив за 5:4 и стигна до 6:4. Джазмин Паолини имаше превъзходство в третата част, поведе с 4:2 и приключи мача при 6:3.

Следващата противничка на италианската тенисистка ще бъде десетата в схемата Клара Таусон (Дания).

Осмата поставена Елена Рибакина (Казахстан) и Линда Носкова (Чехия) ще се срещнат в друг двубой от третия кръг.

Рибакина се наложи над Жаклин Кристиан (Румъния) с 6:4, 6:3 за час и 24 минути игра. Пробив в десетия гейм на първия сет за 6:4 и ранен аванс от 3:0 във втората част донесоха победата за представителката на Казахстан.

Носкова отстрани 11-ата в схемата Наоми Осака (Япония) със 7:6(2), 6:3 в мач, продължил час и 29 минути.

Съперничките изиграха оспорван първи сет, решен след тайбрек в полза на чехкинята, а във втория сет Носкова направи серия от три успешни гейма за крайното 6:3.