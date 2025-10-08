Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Паолини е в трети кръг в Ухан

Паолини е в трети кръг в Ухан

  • 8 окт 2025 | 18:45
  • 198
  • 0
Паолини е в трети кръг в Ухан

Седмата поставена Джазмин Паолини (Италия) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Ухан (Китай) от сериите WTA 1000 с награден фонд от 3,654 милиона долара.

Паолини преодоля представителката на домакините Юе Юан след обрат с 3:6, 6:4, 6:3 с два часа и 12 минути.

Италианката допусна два пробива в първия сет и отстъпи с 3:6, но във втория успя да осъществи ключов пробив за 5:4 и стигна до 6:4. Джазмин Паолини имаше превъзходство в третата част, поведе с 4:2 и приключи мача при 6:3.

Следващата противничка на италианската тенисистка ще бъде десетата в схемата Клара Таусон (Дания).

Осмата поставена Елена Рибакина (Казахстан) и Линда Носкова (Чехия) ще се срещнат в друг двубой от третия кръг.

Рибакина се наложи над Жаклин Кристиан (Румъния) с 6:4, 6:3 за час и 24 минути игра. Пробив в десетия гейм на първия сет за 6:4 и ранен аванс от 3:0 във втората част донесоха победата за представителката на Казахстан.

Носкова отстрани 11-ата в схемата Наоми Осака (Япония) със 7:6(2), 6:3 в мач, продължил час и 29 минути.

Съперничките изиграха оспорван първи сет, решен след тайбрек в полза на чехкинята, а във втория сет Носкова направи серия от три успешни гейма за крайното 6:3.

Следвай ни:

Още от Тенис

Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

Гергана Топалова достигна до четвъртфиналите в Севиля

  • 8 окт 2025 | 15:42
  • 387
  • 0
Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

Донски е четвъртфиналист на "Чалънджър" във Франция

  • 8 окт 2025 | 14:47
  • 593
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа в Испания

Анас Маздрашки започна с победа в Испания

  • 8 окт 2025 | 14:31
  • 413
  • 0
Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

Де Минор стана третият с 50 победи за сезона

  • 8 окт 2025 | 13:34
  • 1239
  • 0
Сабаленка продължава напред в Ухан

Сабаленка продължава напред в Ухан

  • 8 окт 2025 | 13:12
  • 459
  • 0
Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър"-а в Херсонисос

  • 8 окт 2025 | 13:11
  • 457
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 13957
  • 27
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 20810
  • 41
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 6039
  • 9
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 11177
  • 30
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 39722
  • 55
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 21028
  • 31