Мани Пакиао с нова битка през януари в Лас Вегас

  • 8 окт 2025 | 18:20
  • 329
  • 1
Бившият световен шампион по бокс в осем категории Мани Пакиао разкри кога ще се завърне на ринга. „Щастлив съм да обявя, че ще се завърна на ринга на 24 януари в Лас Вегас. Очаквам с увереност. Ще бъде много вълнуващо и специално събитие. Очаквайте много вълнуващи новини, а опонентът ми ще бъде определен след няколко дни“, цитира Пакиао The Philippine Star.

През юли 2025 г. Пакиао се би за първи път от почти четири години. Той завърши наравно срещу мексиканеца Марио Бариос за титлата на WBC в полусредна категория.

46-годишният Пакиао има професионален рекорд от 62 победи (39 с нокаут), осем загуби и три равенства.

