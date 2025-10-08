Денислава Глушкова е осминафиналистка в Ираклион

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за осминафиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи със 7:6(4), 7:5 рускинята Ксения Зайцева. Срещата продължи ....

21-годишната Глушкова навакса на три пъти пробив пасив във първия сет, който беше решен с тайбрек. В него българката поведе с 6:3 точки и от втория си сетбол поведе в резултата.

Във втората част Глушкова поведе с 5:2, като при този резултат пропусна мачбол на собствен сервис. Националката реализира нов брейк за 6:5, но в последствие пропусна още две възможности да си осигури победата при подаването си и отново се стигна до тайбрек. В него тя все пак триумфира, след като направи серия от шест поредни точки за 7:2.

За място на четвъртфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу рускинята Елина Неплий.

По-късно днес Юлия Стаматова ще играе срещата си от 1/16-финалите на сингъл срещу Елена Руксандра Бертя (Румъния).

Беатрис Спасова пък е четвъртфиналистка в надпреварата на двойки на турнира в Ираклион. Българката и Агустина Члпак (Аржентина) ще играят за място на полуфиналите срещу Елена Корокозиди (Гърция) и Наталия Сенич (Сърбия).