Конър Макдейвид обясни новия си договор: Нашето куче няма да гладува

Конър Макдейвид, икона на НХЛ и дългогодишен капитан на Едмънтън, показа, че да си най-добрият автоматично не означава да искаш най-много. Вместо да преследва рекорден договор, той избра отговорността. Новият двугодишен договор на стойност 25 милиона долара е ясен сигнал: успехът на Ойлърс е на първо място. Звучи парадоксално – най-голямата звезда на лигата няма да бъде най-добре платеният играч дори в собствения си отбор през следващите сезони. Макдейвид обаче смята това решение за логично и целесъобразно. „Винаги съм твърдял, че искам да спечеля тук. Тази сделка ни дава шанс да продължим това, което започнахме с ядрото на отбора. Имаше смисъл както за мен, така и за клуба“, обясни той.

Досегашният осемгодишен договор, който Макдейвид подписа през 2017 г., е към своя край. По време на него той печелеше средно 12,5 милиона долара на сезон – и новата сделка ще бъде на същата стойност. Въпреки това, той остава под нивото на съотборника си Леон Драйзайтъл, който в момента има гарантирана заплата от 14 милиона.

Макдейвид реши, че сега не е време за дългосрочни ангажименти. Той използва възможността да си осигури по-гъвкав период и да избегне вземането на решения под напрежение. „Беше специфична ситуация. Дълъг договор не беше на дневен ред, но въпреки това намерихме решение, което ни отваря пространство да се борим за купата. Става въпрос само за победи. Нашето куче Лени няма да гладува с тези пари. Ще бъдем добре“, добави той.

По думите му, подписването е донесло известно напрежение. „Усещаше се, че хората наоколо питат – съотборници, треньор, ръководство... Радвам се, че приключихме с това и можем да се съсредоточим само върху хокея. В клуба знаят на какво са.“

Договорът не е просто тактически ход на хартия. Зад решението стоят и семейният произход, и желанието да се намери правилният ритъм. „Не исках да бързам с нищо. Благодаря на клуба за търпението. Преговорите бяха дълги, но резултатът си заслужава. Едмънтън е моят дом. Искаме да донесем Купа Стенли тук и да накараме нашия град да се гордее“, заяви капитанът.

Феновете и съотборниците му оцениха подхода – именно с този жест той потвърди статута си на лидер. Макдейвид същевременно припомни, че предстоят важни три години. „Вече пет сезона се опитваме да превърнем потенциала в титла. Сега имаме още един шанс, когато няколко момчета са в топ форма. Не знаем какво ще дойде след това – но този договор е създаден, за да спечелим сега.“