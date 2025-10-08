Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Локомотив Пловдив почете Божидар Аврамов за края на кариерата му

Локомотив Пловдив почете Божидар Аврамов за края на кариерата му

  • 8 окт 2025 | 14:25
  • 85
  • 0
Баскетболният Локомотив Пловдив използва социалните мрежи, за да почете бившия си състезател Божидар Аврамов, който постави край на своята професионална кариера.

По време на първия официален мач за "черно-белите" в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) срещу Черно море Тича от ръководството на пловдивския тим подариха почетен плакет на Аврамов, който през миналия сезон бе част от отбора, спечелил титлата в Българската баскетболна лига (ББЛ).

"Божидар оставя след себе си пример за професионализъм, отдаденост и любов към играта – качества, които вдъхновяват младите състезатели в нашия клуб и извън него. Благодарим ти за всичко, което направи за баскетбола и за това, че избра Локомотив Пловдив да бъде последната спирка в твоето пътешествие като състезател. Желаем ти здраве, щастие и успех във всичко, което предстои! Ти винаги ще си един от нас", написаха от клуба.

Божидар Аврамов е 7-кратен шампион на България, като в кариерата си се е състезавал за Черно море, Лукойл Академик, Левски, Балкан Ботевград, Спартак Плевен и ЦСКА. Той има и 54 мача за националния отбор на България.

