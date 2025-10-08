Локомотив Пловдив почете Божидар Аврамов за края на кариерата му

Баскетболният Локомотив Пловдив използва социалните мрежи, за да почете бившия си състезател Божидар Аврамов, който постави край на своята професионална кариера.

По време на първия официален мач за "черно-белите" в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) срещу Черно море Тича от ръководството на пловдивския тим подариха почетен плакет на Аврамов, който през миналия сезон бе част от отбора, спечелил титлата в Българската баскетболна лига (ББЛ).

"Божидар оставя след себе си пример за професионализъм, отдаденост и любов към играта – качества, които вдъхновяват младите състезатели в нашия клуб и извън него. Благодарим ти за всичко, което направи за баскетбола и за това, че избра Локомотив Пловдив да бъде последната спирка в твоето пътешествие като състезател. Желаем ти здраве, щастие и успех във всичко, което предстои! Ти винаги ще си един от нас", написаха от клуба.

Божидар Аврамов е 7-кратен шампион на България, като в кариерата си се е състезавал за Черно море, Лукойл Академик, Левски, Балкан Ботевград, Спартак Плевен и ЦСКА. Той има и 54 мача за националния отбор на България.