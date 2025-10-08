Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Емил Вълчев и Снежана Граматикова допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за младежи и девойки

Емил Вълчев и Снежана Граматикова допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за младежи и девойки

  • 8 окт 2025 | 14:19
  • 90
  • 0
Емил Вълчев и Снежана Граматикова допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за младежи и девойки

Българите Емил Вълчев и Снежана Граматикова допуснаха загуби срещу актуални шампиони на Световното първенство по джудо за младежи и девойки в Лима (Перу). В категория до 81 килограма Вълчев отстъпи с ипон пред Хару Акита на старта, докато Граматикова не успя срещу Мио Ширакане във втория кръг при 57-килограмовите.

Преди това Снежана Граматикова се наложи над Кинга Чмиелевска след трето наказание на полякинята. Другите български представители също отпаднаха от турнира. София Рангелова (48 кг) беше спряна от Мариана Нунес (Бразилия), а Виктор Скерлев (73 кг) отстъпи пред руснака, състезаващ се под флага на Международната федерация по джудо Ярослав Бунаков.

На първенството в Перу участват 463 състезатели от 65 нации.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ремзи Осман стана за 10-и път световен шампион при ветераните

Ремзи Осман стана за 10-и път световен шампион при ветераните

  • 8 окт 2025 | 09:13
  • 1569
  • 1
Официално: Конър Макгрегър е наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца

Официално: Конър Макгрегър е наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца

  • 8 окт 2025 | 00:26
  • 6274
  • 3
Христеа Нинова и Стоян Петров останаха трети в Европа

Христеа Нинова и Стоян Петров останаха трети в Европа

  • 7 окт 2025 | 22:14
  • 1055
  • 0
PFL обяви нова програма за допинг контрол

PFL обяви нова програма за допинг контрол

  • 7 окт 2025 | 17:50
  • 598
  • 0
Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

  • 7 окт 2025 | 17:36
  • 701
  • 0
Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

  • 7 окт 2025 | 16:03
  • 887
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 283
  • 0
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 23985
  • 37
Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

  • 8 окт 2025 | 14:08
  • 4057
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 11994
  • 14
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 9898
  • 9
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 5536
  • 3