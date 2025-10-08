Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис Сферопулос е пред раздяла с Цървена звезда

Янис Сферопулос е пред раздяла с Цървена звезда

  • 8 окт 2025 | 13:41
  • 218
  • 0
Янис Сферопулос е пред раздяла с Цървена звезда

Старши треньорът на баскетболния Цървена звезда Янис Сферопулос е на път да загуби поста си, съобщава сръбското издание Mozzart Sport.

Преди дни хърватският Задар победи Звезда в Адриатическата лига, нанасяйки на сръбския тим трето поражение от началото на сезона.

Застигнати от сериозни проблеми с контузии "червено-белите", в чийто състав е и българският национал Коди Милър-Макинтайър, ще гостуват на шампиона Фенербахче в петък, а мачът в Турция вероятно ще бъде последен за Сферопулос на пейката на Цървена звезда в Евролигата.

Клубът обаче няма да прави никакви съобщения по темата, докато не се споразумее с нов треньор. Две от споменати имена са двама бивши наставници на белградския гранд Деян Радонич и Саша Обрадович, които в момента са без отбори.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Тъжна вест: Почина легенда на пазарджишкия баскетбол

Тъжна вест: Почина легенда на пазарджишкия баскетбол

  • 8 окт 2025 | 09:33
  • 839
  • 0
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 9894
  • 9
Голямото решение на ЛеБрон Джеймс се оказа част от рекламна кампания

Голямото решение на ЛеБрон Джеймс се оказа част от рекламна кампания

  • 7 окт 2025 | 22:04
  • 10601
  • 4
Димитрис Итудис: Всички отбори са трудни за побеждаване

Димитрис Итудис: Всички отбори са трудни за побеждаване

  • 7 окт 2025 | 21:45
  • 6344
  • 0
Крис Джоунс: Очакваме страхотна атмосфера с много енергия

Крис Джоунс: Очакваме страхотна атмосфера с много енергия

  • 7 окт 2025 | 21:01
  • 2113
  • 0
Звездите на Апоел с последно занимание преди втория си мач от Евролигата в София

Звездите на Апоел с последно занимание преди втория си мач от Евролигата в София

  • 7 окт 2025 | 20:41
  • 4299
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 254
  • 0
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 23915
  • 37
Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

  • 8 окт 2025 | 14:08
  • 3983
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 11972
  • 14
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 9894
  • 9
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 5523
  • 3