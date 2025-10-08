Янис Сферопулос е пред раздяла с Цървена звезда

Старши треньорът на баскетболния Цървена звезда Янис Сферопулос е на път да загуби поста си, съобщава сръбското издание Mozzart Sport.

Преди дни хърватският Задар победи Звезда в Адриатическата лига, нанасяйки на сръбския тим трето поражение от началото на сезона.

Застигнати от сериозни проблеми с контузии "червено-белите", в чийто състав е и българският национал Коди Милър-Макинтайър, ще гостуват на шампиона Фенербахче в петък, а мачът в Турция вероятно ще бъде последен за Сферопулос на пейката на Цървена звезда в Евролигата.

Клубът обаче няма да прави никакви съобщения по темата, докато не се споразумее с нов треньор. Две от споменати имена са двама бивши наставници на белградския гранд Деян Радонич и Саша Обрадович, които в момента са без отбори.