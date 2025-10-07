Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Загуба на старта на Адриатическата лига за Милър-Макинтайър и Цървена звезда

Загуба на старта на Адриатическата лига за Милър-Макинтайър и Цървена звезда

  • 7 окт 2025 | 13:56
  • 241
  • 0
Загуба на старта на Адриатическата лига за Милър-Макинтайър и Цървена звезда

Сръбският гранд Цървена звезда и българският национал Коди Милър-Макинтайър загубиха първата си среща за сезона в Адриатическата лига.

Белградският клуб отстъпи пред хърватския Задар със 79:85 в двубой от първия кръг в Група В на международната надпревара, в която участва и друг български национал Борислав Младенов с австрийския си тим Виена.

Американецът с български паспорт Милър-Макинтайър завърши с 2 точки, 2 борби и 2 асистенции за 15 минути на терена.

Най-резултатен за победителите от Задар беше черногорецът Владимир Михайлович с 21 борби и 4 борби.

Сега за Цървена звезда първо предстои гостуване на шампиона в Евролигата Фенербахче в Турция на 10 октомври, както и две домакинства след това - на литовския Жалгирис на 14 октомври и на испанския Реал Мадрид на 17 октомври, а в Адриатическата лига тимът приема словенския Илирия на 20 октомври.

Цървена звезда вече е с 3 загуби от 3 мача в европейските клубни турнири дотук, след като в първите два кръга на Евролигата претърпя две поражения, съответно от Олимпия Милано и Байерн Мюнхен.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

Състоянието на Джа Морант ще бъде преценявано седмица за седмица

  • 7 окт 2025 | 09:48
  • 485
  • 0
Джа Морант е с изкълчен глезен

Джа Морант е с изкълчен глезен

  • 7 окт 2025 | 06:43
  • 1522
  • 0
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

  • 7 окт 2025 | 01:10
  • 13883
  • 12
Алонзо Гафни пред Sportal.bg: Беше много труден мач

Алонзо Гафни пред Sportal.bg: Беше много труден мач

  • 6 окт 2025 | 22:29
  • 1405
  • 0
Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления за феновете на Локомотив

Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления за феновете на Локомотив

  • 6 окт 2025 | 22:25
  • 2550
  • 0
Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

  • 6 окт 2025 | 22:19
  • 2105
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 11141
  • 13
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 28525
  • 23
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 7565
  • 4
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 14507
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 10282
  • 69
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 18994
  • 27